تحديث حالة الطقس.. تدفق السحب الممطرة على 3 مناطق الآن

كتب : محمد نصار

01:55 م 09/10/2025

الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تدفق السحب الممطرة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وقالت الهيئة، في بيان قبل قليل، إن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

