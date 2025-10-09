تداول 24 ألف طن بضائع و837 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 24 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و837 شاحنة و160 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1710 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 6 آلاف طن بضائع، و436 شاحنة و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 18 ألف طن بضائع، و401 شاحنة و35 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pelagos Express والحرية2 ، ويستعد لمغادرة السفينة Poseidon Express، وكان استقبل الميناء أمس السفينة Poseidon Express ، ومغادرة السفينتين Pelagos Express والحرية2.

كما شهد ميناء نويبع تداول1600 طن بضائع و276 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن "سينا، آور، آيلة".

وغادرت السفينة TARA ميناء بورتوفيق، وعلى متنها 7 آلاف طن دقيق متجهة إلى اليمن.