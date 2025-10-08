وول ستريت جورنال: نقاط التعثر المحتملة في صفقة تحرير الأسرى بغزة

بي بي سي

في عرض الصحف، نتناول نقاط الخلاف المحتملة بين حماس وإسرائيل التي قد تعرقل خطة ترامب، بمقال في صحيفة وول ستريت جورنال لسمر سعيد وجاريد ملسين، بعنوان" نقاط التعثر في صفقة تحرير الأسرى في غزة".

ويتحدث المقال عن جولة المفاوضات غير المباشرة التي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية بين وفدي حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً للمقال فإنه سيظهر هذا الأسبوع ما إذا كان التفاؤل الذي يُبديه الرئيس ترامب بشأن إمكانية إنهاء الحرب في غزة سيصمد أمام تعقيدات الواقع التي أفشلت محاولات سابقة كثيرة.

ووفقاً لكاتب وكاتبة المقال فهناك عدة نقاط خلاف لا تزال تعيق إنجاز الصفقة.

إذ لا تزال حماس تحتجز نحو 20 أسيرا على قيد الحياة وجثامين نحو 28 آخرين، و"بتسليمهم جميعاً، ستتخلى حماس عن أهم أوراق الضغط التي تملكها على إسرائيل، لذا من المتوقع أن تضغط بقوة الآن لتحقيق ما تريده"، وفقاً للمقال.

ويشير الكاتبان إلى أن الشواغل الرئيسية للجماعة المسلحة تتمثل في تحديد جدول زمني للانسحاب التدريجي الإسرائيلي من غزة، وتحديد النقاط المحددة التي ستنسحب إليها تلك القوات.

ووفقاً للمقال فإن منتقدي خطة ترامب داخل حماس سخروا من المقترح واعتبروه "هدنة لمدة 72 ساعة"، بدعوى أنه لا يضمن ما يكفي من الضمانات لمنع إسرائيل من استئناف القتال فور استعادة أسراها، فضلاً عن عدم وجود إحداثيات دقيقة أو مواقع تفصيلية للانسحاب الإسرائيلي، وقضية ضمان حرية حركة حماس داخل غزة لجمع الأسرى وتسليمهم.

كما يبدو من الخريطة التي أعدّها فريق ترامب أيضاً أن الفلسطينيين لن يكون لهم منفذ إلى الحدود المصرية في المرحلة الأولى، ما يعني استمرار الحصار فعلياً، وربما منع من يحتاج إلى المغادرة من الخروج. كما تخشى القاهرة من أن تُبقي إسرائيل قواتها على طول الحدود، وفقاً للمقال.

وتنص خطة ترامب على إطلاق سراح 250 فلسطينياً محكومين بالمؤبد في إسرائيل، من بينهم أشخاص أدينوا بقتل إسرائيليين. وترغب حماس في الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسماء البارزة مثل مروان البرغوثي لإظهار أن الحرب حققت إنجازاً ملموساً.

كما تطالب حماس أيضاً بالإفراج عن جثماني قائدين من قادتها الأخوين يحيى ومحمد السنوار، وفقاً لما نقله المقال عن مصادر عربية وسيطة.

ويرى الكاتبان أن كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس قد استجابا للاتفاق بإيجابية، لكن إسرائيل وترامب يتوقعان استسلام حركة حماس، غير أن حماس ترغب في النجاة ببعض من قدراتها، فيما لا يزال بإمكان المتشددين من كلا الجانبين إفشال الاتفاق.

وقد يواجه نتنياهو معارضة من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته، فيما يخص الإفراج عن سجناء فلسطينيين أو السير باتجاه اتفاق لإنهاء الحرب.

أما داخل حماس، فقد ترفض فصائل من جناحها العسكري في غزة الصفقة إذا رأت أنها لا تحقق مكاسب كافية مقابل الأسرى، مفضّلة الاستمرار في حرب عصابات منخفضة الحدة ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة داخل القطاع، بحسب المقال.