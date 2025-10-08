إعلان

وزيرا الأوقاف والإسكان يؤديان العزاء في د. أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة بالتجمع

كتب : محمد أبو بكر

11:19 م 08/10/2025
تصوير - هاني رجب:

وصل كل من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وقيادات الدولة، مساء الأربعاء، إلى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ليؤدي واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي وافته المنية، أمس.

وشهد مسجد الشرطة بالتجمع الخامس مساء اليوم توافد عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين لتقديم واجب العزاء في شيخ المُحدّثين الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية مؤخرًا بعد رحلة طويلة في خدمة العلم والدعوة ونشر الفكر الوسطي.

وحضر العزاء وكيل الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف السابق، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع الأسبق، إلى جانب عدد من العلماء وقيادات الأزهر الشريف الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي لعبه الفقيد في خدمة السنة النبوية وتعليم الأجيال.

