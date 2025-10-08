السيسي: نسعى لضخ دماء جديدة بمعايير معينة في مؤسسات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على تنفيذ مشروع وطني ضخم لإعادة صياغة مؤسسات الدولة وتصويب مواطن القصور فيها، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ووضع معايير منصفة لاختيار الكفاءات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال حوار للرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة، صباح الأربعاء، بمقر الأكاديمية.

وقال الرئيس السيسي: لن أسمح بدخول حد يعمل في مؤسسات الدولة دون أن يمر بمرحلة الانتقاء، والفرز، ثم الاختيار، طب الهدف من كده إيه؟ مش انتوا بتتكلموا على تكافؤ الفرص؟ وإن يبقى في معايير منصفة في الاختيار؟ وبدون مجاملة وبدون أي اعتبارات أخرى؟.. أنا لما بطلب إن الكلام ده يتعمل على مستوى الدولة بظلم الفكرة، لأن هي هتبقى موضوع نسبي، وممكن الوزارة دي تنجح بشكل ووزارة تنجح بشكل تاني، فكنت عايز أعمل مسطرة واحدة.

وأضاف "السيسي": في مشروع كبير جدا جدا لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بشكل هادئ ومنضبط، وبيتم الانتقاء بمعايير، والمشروع مبني على إنك أنت تصوب عوار موجود فينا، مش في رئيس ومش في حكومة، في البني آدمين، من أجل الإصلاح، وبحاول أعمل في مؤسسات الدولة بناء إلى حد ما مختلف عما كنا فيه، ومش بالكلام، ومش بالأحلام، لا ده في معايير بتتحط وبتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله من أجل إصلاح وتطوير الفكر اللي احنا بنتكلم فيها.

وأشار: أنا بتكلم عن النوعية اللي أنت عايز تضخها في دماء الدولة المصرية، أنت عايز تضخ دم مظبوط، عايز في الجيش كدا، عايز في الشرطة كده، عايز في القضاء كده، عايز في المعلمين كده.. تعملها إزاي؟ مش بتشتكوا وتقولوا احنا مش مستريحين؟ مش عاجبنا الشكل الفلاني؟.. كان لازم كان يبقى في إجراء تنفيذي.

وتابع: في فرق كبير جدًا بين إن حضرتك تقول لي توصية تكتبها في الجورنال، وأنا أدور على فكرة تنفذ توصيتك، ودي الموهبة اللي ممكن يكون ناس معاك شغالة يشاور لك على فكرة أو فكرتين أو ثلاثة يحلوا مسألة كبيرة جداً، وتصور لو أنا النهارده بقى الخريجين بعد 10 سنين 10 دفعات في القضاء في الخارجية وفي الرقابة الإدارية، ماهو كلهم بمعايير واحدة، والموضوع ده تحت المتابعة الدقيقة اللصيقة يوميًا مع المسؤول عن الموضوع، ليه؟ أنا شايف إن دي الفرصة اللي ممكن أكون فيها سبب في إصلاح مؤسسات الدولة بس على مدى طويل.