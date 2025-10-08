توجه السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بالنيابة عنه وعن أبناء السادة الأشراف، وجميع العاملين بالنقابة، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إصدار توجيهاته بإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، على أحد مساجد مدينة الزقازيق، والطريق الذي يربط بين القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار التي تقع في نهايته.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُولي اهتماما وتقديرا بكبار العلماء الذين خدموا الدين بصدق وحق، وظهر ذلك في العديد من المواقف، والتي كان آخرها تكريم اسم المغفور له بإذن الله، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد رسالة واضحة بأنه يقدر العلم والعلماء، وتأتي تقديرًا للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة والحافلة التي خدم خلالها العالم الكبير، الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة،

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات، حول سماحة الإسلام، والتي ساهمت في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وستظل إرثًا ثمينًا ومنهجًا يسير عليه الأجيال المقبلة.

وشدد على أن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم، لخدمة الدين الإسلامي، والزود دفاعا عنه.