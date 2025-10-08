الأرصاد: تكاثر سحب ممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة خلال.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الادارية 32 21

6 اكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 20

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 20

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 30 20

نخل 30 13

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 33 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 21

مطروح 26 19

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 33 18

الغردقة 32 23

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 33 25

حلايب 31 26

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 33 18

سوهاج 35 21

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 38 23

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 37 23.



اقرأ أيضاً:

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)



أسرع وأسهل الطرق.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025

أغاني وطنية وحماسية لمواهب الأوبرا على المسرح المكشوف.. غدًا