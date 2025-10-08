

استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بمقر المخزن الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز ميدانيًا.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة وطنية متكاملة للمخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، باعتبارها أحد المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف تعزيز الأمن الدوائي وتطوير البنية التحتية الصحية.



وخلال الزيارة الميدانية، استعرض الدكتور هشام ستيت أهمية المشروع في دعم وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سلاسل الإمداد الدوائي واحتياجات القطاع الطبي وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، وبما يهدف إلى استدامة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.



كما عرض الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية بالتعاون مع مقاول المشروع شركة أوراسكوم ويتز، واستشاري المشروع الكلية الفنية العسكرية، والبرنامج الزمني للافتتاح المرحلي للمشروع، والذي يشمل افتتاح وتشغيل المخزن الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول فبراير عام 2026.



وأشار تاج الدين إلى أهمية هذا المشروع، الذي يأتي ترجمةً لرؤية طموحة الرئيس لتعزيز مقدرات الأمن القومي المصري من خلال توفير مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية تعمل وفقًا لأحدث التقنيات العالمية. كما أشاد سيادته بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم قدرة الدولة على التدخل في حالات الجوائح والأوبئة، فضلًا عن دوره في جذب الشركات العالمية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخدمات اللوجستية التي يوفرها المشروع.



حضر الاجتماع ممثلو شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، إلى جانب ممثلي شركة أوراسكوم ويتز، والمكتب الاستشاري الهندسي بالكلية الفنية العسكرية.