الرئيس السيسي: الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا مصر

بدأَ الرئيسُ عبد الفتاح السيسي كلمته، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، قائلًا "الحمد لله على كل يوم يعدي بسلام وأمان على بلدنا مصر".

وأضاف الرئيس السيسي: أبدأ كلامي بالاحتفال بالعيد الخمسين لإنشاء أكاديمية الشرطة، وأتمنى لها قيادةً وضباطًا وطلبةً كل التوفيق والتقدم.

وتابع رئيس الجمهورية: اسمحوا لي أن أطلب من أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية أن تدرس وتكون هناك فرصة لأبنائنا في الجامعات، ييجوا ويتعايشوا لمدة أسبوع.. فرصة كويسة إن احنا دائمًا بنطور أداءنا، ويكون حجم التواصل والتآخي بين مؤسسات الدولة والشعب المصري.. نفكر ندرس الموضوع وتعرضوه عليَّ.

واستكمل الرئيس السيسي: اسمحوا لي أن أقدم التهنئة لكل الخريجين، وكل الاعتزاز للأُسر على ما قدموه لمصر.. فهم هُنا موجودون بفضلكم ودعمكم، حتى وصلوا إلى أن أصبحوا قادرين على اجتياز كل الاختبارات والنجاح أثناء فترة الدراسة.. وبعد التهنئة، أقول للخريجين أنتم الآن تتحملون مسؤولية كبيرة جدًّا بعد ما تم تكليفكم، في حماية أمن واستقرار الوطن، أرجو أن نكون قدوةً ومثلًا عظيمًا، وأتمنى لكم كل التوفيق.