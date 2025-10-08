

قال الدكتور اللواء نضال يوسف، رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جيدة من طلاب الأكاديمية: "اليوم نحتفل بتخريج 1020 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، بينهم 47 طالبًا وافدًا من دولة فلسطين، بنسبة نجاح بلغت 99.7%، إضافة إلى تخريج 1417 من طلاب الكلية من الحاصلين على ليسانس الحقوق، بنسبة نجاح 99.8%، وقد حصلوا جميعًا على درجة الماجستير في القانون خلال فترة دراستهم."



وأضاف: "كما تم تخريج 146 طالبة من الحاصلات على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بنظام العامين، وقد حصلن جميعًا على درجة الماجستير في القانون بنسبة نجاح 100%، إلى جانب تخريج 277 طالبًا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين، بنسبة نجاح كاملة، وجميعهم حصلوا على دبلومة إدارة الأزمات والكوارث" .



وأشار رئيس الأكاديمية إلى تخريج 45 طالبًا من رعايا الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية والفرنسية، يمثلون 14 دولة، ضمن المنحة الدراسية التي تقدمها وزارة الداخلية سنويًا للدول الإفريقية، وذلك بنظام العامين الدراسيين.



وقال الدكتور اللواء نضال يوسف: "أبنائي الخريجين، إن اليوم هو يوم تصافح فيه الأجيال على درب الوفاء، وتُغرس فيه شتلات الجهد والعمل في أرض الوطن.. أوصيكم بأن تجعلوا العلم والانضباط سلاحكم، والعزم والهمة محرككم، والبذل والعطاء غايتكم.. اجعلوا أمن مصر في أعينكم وطنًا لا يُفرّط فيه".



كما توجه بالتحية إلى أسر الخريجين قائلاً: "هنيئًا لكم هذا اليوم الذي تحصدون فيه ثمار عطائكم، وأنتم ترون أبناءكم يستعدون لحمل الأمانة، فكنتم لهم خير قدوة وداعم".



واختتم كلمته موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "سيادة الرئيس، لا يسعني إلا أن أتوجه لسيادتكم بأسمى معاني التقدير لتشريفكم الكريم حفلنا اليوم، بتخريج نخبة وطنية واعدة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار .. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خُطاكم".