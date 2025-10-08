أسرع وأسهل الطرق.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، خدمة الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، في إطار خطة القطاع للتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" من خلال التقرير التالي، طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أكتوبر 2025، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025 أونلاين من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط التالي: موقع وزارة الكهرباء والطاقة.

بعد ذلك اضغط على قسم الخدمات.

ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها: الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل – الرقم القومي المكون من 14 رقمًا – رقم العداد المكون من 10 أرقام.

راجع البيانات جيدًا واضغط على زر "الاستعلام".

ثانيًا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي السياق نفسه، يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك من خلال هذا الرابط: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، واتبع الخطوات التالية:

بعد الدخول على المنصة، اختر أيقونة "استعلم عن الفواتير".

ثم اضغط على "طلب جديد"، وسجّل الدخول.

بعد ذلك أدخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

أخيرًا اضغط على "استعلام"، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة، ويمكن سدادها للمحصل أو في الشركة أو عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

ثالثًا: مواقع شركات التوزيع

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع، وهي كالتالي:

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات «سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان».

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات «الفيوم، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد».

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وتضم «مدينة السادات والقرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، ومحافظة البحيرة».

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتضم محافظات «الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ».

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتضم «محافظة الإسكندرية وحتى الكيلو 66 طريق الإسكندرية/مطروح».

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتضم مناطق «أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية)».

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويضم نطاقها الجغرافي أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة، العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، ومراكز ريف الجيزة».

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، ويضم نطاقها الجغرافي محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، والمنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة)، والغربية.