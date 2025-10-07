وزير البترول: "إيني" تعتزم استثمار 8 مليارات دولار في حقول الغاز

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر يشهد نقلة نوعية تهدف لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج مساء dmc, الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، أن منجم السكري للذهب يُصنف ضمن أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، ويدار بأحدث النظم التكنولوجية، مما يعكس مكانة مصر في قطاع التعدين.

وأكد الوزير أن البنية التحتية المتطورة في مصر ساهمت في جذب الاستثمارات التعدينية، مشدداً على أن الاتفاقيات المبرمة تضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

أشار بدوي إلى الاهتمام الرئاسي بملف التعدين، حيث تم إطلاق مشروع "المسح الجوي" لدعم الاستكشاف وتحديث البيانات الجيولوجية، لافتا إلى وجود احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات، مع خطة لإنشاء صناعات تكميلية لتعزيز القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة.

وأكد بدوي أن العمل مستمر في حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج عام 2017، ويسهم حالياً بنحو 23% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن استمرار التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية، التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، وتشمل خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية عام 2026 بإجمالي استثمارات تُقدر بـ1.2 مليار دولار.

ولفت إلى أن تشغيل سفن التغييز لعب دوراً كبيراً في تجاوز أزمة الصيف وتلبية احتياجات محطات الكهرباء، من خلال التنسيق اليومي مع وزارة الكهرباء، مما ساهم في تفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال.