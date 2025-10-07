رئيس شعبة الدواجن يحذر: تراجع الأسعار يهدد الإنتاج المحلي

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من مؤشرات خطيرة تهدد استمرارية المربين في السوق المصري نتيجة التراجع الأخير في أسعار الدواجن، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة وضع خطة لوجستية شاملة قبل التطبيق الكامل لقرار منع تداول الدواجن الحية.

جاء ذلك خلال مداخلة له ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، حيث أكد أن الانخفاض في أسعار الدواجن بالسوق المحلي يمثل ضربة قاسية للمنتجين، موضحًا أن سعر الكيلو وصل في المزرعة إلى 58 جنيهًا، في حين أن التكلفة الفعلية للإنتاج تبلغ نحو 65 جنيهًا للكيلو، مما يعني تكبّد المربي خسائر تهدد استمراريته في المنظومة.

وشدد على ضرورة وضع "معادلة سعرية عادلة" تضمن التوازن بين المنتج والمستهلك، وتأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج التي تشمل أسعار الأعلاف والأدوية ونسب النافق، بالإضافة إلى هامش ربح بسيط يضمن استمرار المنتج.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ حوالي سبعة أو ثمانية أشهر، بينما شهد سعر الكتكوت ارتفاعًا غير منطقي من 25 إلى 32 جنيهًا، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وأكد أن الحفاظ على المربين أمر حتمي، نظرًا لأن صناعة الدواجن تمثل "خط الدفاع الأول" للأمن الغذائي المصري، وهي البروتين الحيواني الوحيد الذي يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتماد السوق على استيراد ما يصل إلى 40% من احتياجاته من اللحوم.

وفي سياق آخر، أكد رئيس شعبة الدواجن أن قرار منع تداول الدواجن الحية بين المحافظات خطوة ضرورية لتطوير منظومة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، لكن تنفيذه يجب أن يراعي الجاهزية اللوجستية.

وأوضح أن المشكلة ليست في نقص المجازر الحديثة القادرة على تلبية الإنتاج، بل في عدم توزيعها توزيعًا جغرافيًا جيدًا، مبينًا أن المحافظات المنتجة الكبرى مثل القليوبية والشرقية تحتاج إلى مجازر كافية لاستيعاب إنتاجها محليًا قبل منع النقل الحي إلى محافظات أخرى.