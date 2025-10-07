إعلان

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن زيادة أسعار البنزين

كتبت -داليا الظنييني :

09:17 م 07/10/2025

مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن زيادة أسعار البنزين.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم: "لا توجد إجراءات رسمية متخذة حاليًا بخصوص زيادات الأسعار البنزين، وأي تحرك في هذا الشأن يخضع لخطط وضوابط تتم دراستها أولًا".

وفي سياق آخر، ذكر رئيس الوزراء أن الدولة تضع سقفًا سنويًا للدين العام وتلتزم بعدم تجاوزه، مشددًا على أن الهدف الأهم هو تحقيق انخفاض في معدلات الدين الخارجي للدولة بحلول نهاية العام.

وأشار مدبولي إلى أن انخفاض سعر الفائدة يُعد عاملًا مساعدًا، لأنه يساهم في خفض فوائد الديون الإجمالية، مما "يعطينا مساحة للإنفاق أكثر على التعليم والصحة وتنفيذ المشروعات التنموية."

تطرق مدبولي إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ باقي مراحل مشروع "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.

وفي إطار جذب رؤوس الأموال والسياحة، أكد مدبولي على إجراء تعديل في سياسة التأشيرات بهدف تمديد مدة الإقامة، وهو ما سيساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع السياحة الأجنبية.

مصطفى مدبولي أسعار الوقود سعر البنزين

