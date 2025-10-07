كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تلقى السيد الشريف نقيب الأشراف، واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، بالسرادق المقام بقرية بني عامر بمحافظة الشرقية، مساء الثلاثاء.

وجاوَرَ نقيب الأشراف خلال مراسم العزاء، الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

يأتي ذلك بعد أن أدى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، صلاة الجنازة بعد عصر الثلاثاء، على الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بالنقابة، بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقال إن الدكتور أحمد عمر هاشم، من أشد المخلصين في الدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم وخدمة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، و أحد أعمدة البيت النبوي الشريف، وفارس الحديث في عصره.

وأكد نقيب الأشراف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات، حول سماحة الإسلام، والتي ساهمت في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وستظل إرثًا ثمينًا ومنهجًا يسير عليه الأجيال المقبلة.

وشدد على أن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمه الدكتور أحمد عمر هاشم، لخدمة الدين الإسلامي، والزود دفاعا عنه ضد التيارات المعادية.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء لأسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم وكل تلاميذه وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يرحمه ويدخله فسيح جناته، ويجعل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين، في ميزان حسناته، وشفيعا له يوم القيامة.