رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" ستكون أكبر حديقة عامة في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

08:11 م 07/10/2025

رئيس الوزراء يتابع مشروع حديقة تلال الفسطاط

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط وصل إلى مراحله النهائية، مؤكدًا أنها ستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر عُقد من داخل الحديقة بعد تطويرها، أن المنطقة كانت قبل نحو ثلاث سنوات مركزًا لمناطق غير آمنة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وكانت تُستخدم كموقع لإلقاء مخلفات القاهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تعمل على إعادة إحياء القاهرة التاريخية بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة، في إطار رؤية شاملة لتطوير العمران والحفاظ على التراث.

حديقة تلال الفسطاط مصطفى مدبولي الفسطاط

