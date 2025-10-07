إعلان

جثمان د. أحمد عمر هاشم يصل الجامع الأزهر استعدادًا لصلاة الجنازة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:52 ص 07/10/2025

الدكتور أحمد عمر هاشم

وصل صباح الثلاثاء، إلى الجامع الأزهر، جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية فجر اليوم، بأحد مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة، على الدكتور أحمد عمر هاشم، بعد صلاة الظهر، على أن يتم تشييع الجنازة بقرية بني عامر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد صلاة العصر.

وتوفي فجر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م (1447هـ) العالم الأزهري الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عامًا. وتقام جنازته في الجامع الأزهر عقب صلاة الظهر، بحضور كبار العلماء والمسؤولين، وقد نعاه الأزهر وعلماؤه وعدد من الزعماء العرب والمسلمين.

