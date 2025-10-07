يُقام عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أيضا أن يقام العزاء في القاهرة يوم الخميس المقبل.

وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.