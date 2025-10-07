كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، عن مبادرة جديدة تهدف إلى الحد من هجرة الكوادر الطبية الشابة، وذلك عبر تأجير العيادات المغلقة داخل المستشفيات الحكومية للأطباء في الفترة المسائية بأسعار رمزية مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمشكلة التكاليف المرتفعة لافتتاح العيادات الخاصة، وتُعد "خطوة عملية" لتوفير بيئة عمل جاذبة للأطباء داخل مصر.

وأوضح شقوير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أن المبادرة تستغل العيادات المجهزة التي لا تُستخدم في الفترة المسائية داخل المستشفيات ذات البنية التحتية المتكاملة.

وأضاف شقوير أن المرحلة الأولى ستُطبق في ثلاث مستشفيات كبرى، مشيراً إلى أن تأجير العيادات سيتم بنظام المزايدة، ولكن بقيمة إيجار رمزية تقل بكثير عن أسعار السوق، لافتاً إلى أن أي عائد مالي سيُعاد استثماره في تطوير خدمات وأقسام المستشفى.

وشدد رئيس المؤسسة العلاجية على أن المشروع يستهدف بشكل أساسي الأطباء الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، الذين يسعون لاكتساب الخبرة وتقديم أسعار كشف بسيطة.

وأكد شقوير أن المريض هو المستفيد الأول من المبادرة، حيث سيحصل على خدمة طبية متميزة داخل منشأة مجهزة وبأسعار مناسبة.

ولفت شقوير إلى أن تحديد سعر تذكرة الكشف سيكون من صلاحيات الطبيب، على أن تخضع هذه الأسعار للمراجعة والموافقة من إدارة المستشفى لضمان تحقيق التوازن بين حق الطبيب في العمل وحق المريض في الحصول على خدمة جيدة بتكلفة معقولة.

