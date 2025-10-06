هنأ عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم الإثنين في الدورة 222 للمجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

وقال موسى في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خالد العناني خاض معركة اليونسكو الانتخابية بشجاعة وبسالة وفوزه يعد انتصارا عظيما يضاف لانتصارات الدبلوماسية المصرية حيث استطاع أن يدير حملته الانتخابية بأسلوب متميز ومحترف عن منافسيه مما مكنه من الفوز برئاسة المنظمة.

وأثنى "موسى" على دور الدولة المصرية في دعم خالد العناني خلال العملية الانتخابية، قائلا: "الدولة حققت انتصار كبير بسياستها الخارجية".

وأشار "موسى" إلى أن رئاسة اليونسكو ليست نزهة بل تتطلب شخص جدير بالمنصب ويتمتع بكفاءة عالية من الحنكة الدبلوماسية مؤكدا أن اختيار خالد العناني يعد اختيار صادف أهله فهو "شخص محنك دبلوماسيا أثق في جدارته".

وأكد موسى أن منظمة اليونسكو جزء كبير من المجتمع الدولي لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في ظل التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.

واختتم موسى حديثه قائلا "كل التهنئة للشعب المصري والدولة المصرية والدبلوماسية المصرية بهذا الانتصار العظيم".

