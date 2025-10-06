تعرُض د. أحمد عمر هاشم لغيبوبة وحجزه بالرعاية الفائقة بأحد المستشفيات

تعرّض الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، لغيبوبة نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة.

وكشف مصدر مقرّب من أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، أن الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر فقد الوعي تمامًا، وتم حجزه بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم تدهورت بسبب تقدمه في العمر وإصابته ببعض أمراض الشيخوخة، ما استدعى نقله على الفور لأحد المستشفيات الخاصة، وحجزه بغرفة رعاية مركزة، بناء على نصائح الأطباء.

وأشار المصدر إلى أنه أفراد من أسرة الدكتور احمد عمر هاشم وعائلته يتواجدون رفقته بالمستشفى.

فيما طالبت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الجميع بالدعاء بصدقٍ وخالص النية له بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعت الصفحة الرسمية قائلة:" اللهم اشفِ عبدك د. أحمد عمر هاشم شفاءً لا يغادر سقمًا واجعل ما أصابه كفارةً ورفعةً في الدرجات (فإن الدعاء يغير القدر)".