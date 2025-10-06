وعكة صحية للدكتور عمر هاشم.. وصفحته: الدعاء يغير القدر

طالبت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الجميع بالدعاء بصدقٍ وخالص النية له بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى إنه ولي ذلك والقادر عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعت الصفحة الرسمية قائلة:" اللهم اشفِ عبدك د. أحمد عمر هاشم شفاءً لا يغادر سقمًا واجعل ما أصابه كفارةً ورفعةً في الدرجات( فإن الدعاء يغير القدر )".

