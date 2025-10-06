إعلان

السيدة انتصار السيسي: نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء

كتب : مصراوي

04:47 م 06/10/2025

السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية

القاهرة- أ ش أ:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية "إننا نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء ليظل هذا الوطن حصنا منيعا بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم".

وأضافت السيدة انتصار السيسي - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة - "في هذه المناسبة العزيزة، ذكرى انتصارات أكتوبر، أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة.. نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصنا منيعا بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم".

