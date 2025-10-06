إقالة المدير.. جولة ليلية مفاجئة لنائب وزير الصحة بمستشفى أم المصريين

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ليلية مفاجئة بمستشفى أم المصريين العام، للتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الزيارة السابقة.

ووفق بيان للوزارة، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة التواجد الميداني الدوري على المنشآت الصحية بالجمهورية، ومواجهة أي تحديات تواجه المواطنين أو الفرق الطبية.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الجولة كشفت عن سلسلة من التقصيرات الإدارية والتشغيلية، مما دفع نائب الوزير إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان جودة الخدمة وارتفاع مستوى الإشراف.

بدأ نائب الوزير زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تبين غياب المدير المناوب عن مناوبته الليلية، مما أدى إلى ضعف الإشراف وعدم الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث وجه الدكتور قنديل باستبعاد مدير المستشفى ونائبه فورًا، بسبب تقصيرهما في الإشراف، ونقل المدير المناوب المتغيب خارج المستشفى، مع التحقيق في الظروف المؤدية إلى ذلك.

كما لاحظ نائب الوزير زحامًا شديدًا بين المواطنين، ودخول المرضى دون نظام، مع عدم تفعيل دور أفراد شركة الأمن في التنظيم، كما تبين أن أحد أفراد الأمن كان يحصل على رسوم دخول من المرضى وذويهم دون إصدار إيصالات، مما يُعد مخالفة صارمة.

وأصدر "قنديل" توصيات باستبعاد موظف شباك التذاكر فورًا، وإنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن الأمن، مع التحقيق في الممارسات غير القانونية.

واستكمل الدكتور قنديل جولته بمراجعة الالتزام بالتوصيات السابقة، حيث تبين عدم الاستجابة لتوصية تشغيل فرق إضافية بمركز علاج المعقوفين.

ووجه بخصم شهر كامل من راتب رئيسة التمريض، بسبب عدم الالتزام بهذه التوصيات.

وفي سياق الازدحام الموجود، لاحظ تزاحم حالات الجراحة والأطفال بقسم الاستقبال والطوارئ، فأوصى بـزيادة عدد أطباء الجراحة والأطفال في القسم، وإعادة تنظيم غرف الاستقبال لتتناسب مع تردد الحالات، مع توفير مقاعد مناسبة لانتظار المرضى والمرافقين، لتجنب الازدحام.

راجع نائب الوزير أيضًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى شكاوى عدد من المرضى، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

كما أمر بتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة بسبب تأخر التعامل معها، وتم التنسيق الفوري لنقلها إلى وحدات رعاية مركزة في مستشفيات أخرى.

اختتمت الجولة بتفقد الأقسام التشغيلية والطبية الرئيسية، حيث تفقد معمل الطوارئ للتحقق من انتظام العمل، وزيارة غرفة الأشعة، مع الاطمئنان على تواجد الفريق الطبي، وتفقد قسمي الأطفال ورعاية الأطفال، مع التأكيد على تقديم الرعاية اللازمة للحالات، وزيارة قسم الرعاية المركزة، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الطبية، تفقد قسم الحروق وجراحات التجميل، مع التأكيد على توفير جميع المستلزمات الطبية لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وجودة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار السياسة الشاملة للوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وستستمر في جميع المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.