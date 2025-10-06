إعلان

"إن شاء الله يكتسح".. شريف مدكور يوجه رسالة دعم لخالد عناني قبل انتخابات اليونسكو- صورة

كتب : محمد أبو بكر

11:32 ص 06/10/2025

شريف مدكور وخالد عناني

نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة تجمعه مع الدكتور خالد عناني في باريس قبل انتخابات اليونسكو.

وقال "مدكور"، في منشوره عبر صفحته على فيس بوك: النهاردة مع دكتور خالد عناني في باريس، انتخابات اليونسكو بعد ساعات".

واختتم: "إن شاء الله يكتسح لأنه يستاهل.. تحيا مصر".

خالد عناني انتخابات اليونسكو شريف مدكور

