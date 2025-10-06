نشر الإعلامي شريف مدكور، صورة تجمعه مع الدكتور خالد عناني في باريس قبل انتخابات اليونسكو.

وقال "مدكور"، في منشوره عبر صفحته على فيس بوك: النهاردة مع دكتور خالد عناني في باريس، انتخابات اليونسكو بعد ساعات".

واختتم: "إن شاء الله يكتسح لأنه يستاهل.. تحيا مصر".

اقرأ أيضًا:

خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه

أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية

مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر