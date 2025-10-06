كتب ـ محمد صلاح:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حالة الطوارئ القصوى بجميع المناطق على مستوى الشركة بسبب حالة الطقس السئ الذي تتعرض له بعض المناطق التابعة للمحافظة تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة.

وفي تصريحاته لمصراوى، كشف رئيس الشركة أنه تم وضع خطة للمرور على جميع المهمات الكهربائية قبل حلول موسمي الخريف والشتاء وما يصاحبها من عدم استقرار في الأحوال الجوية نتيجة التقلبات المناخية مع وضع برنامج للصيانة الوقائية بكافة إدارات الشبكات على مستوى المحافظة لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض لسرعة تلافي أي ملاحظات على المهمات الكهربية وإحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع تسرب مياه الأمطار والزواحف داخل غرف المحولات .

ونوه إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل قطاع تتضمن

الإشراف المباشر من قبل رؤساء قطاعات الشبكات على الخطط والبرامج لكافة أنواع الصيانة من قبل فرق الصيانة المختصة مع التأكيد علي توفير وتأمين وتخزين قطع الغيار اللازمة لكافة منظومة الشبكة الكهربائية بمخازن الشركة .

وأكد أنه تم زيادة فرق الطوارئ وتجهيزها من مهندسين وفنيين للتعامل السريع مع الأعطال والانقطاعات وتوفير قطع الغيار اللازمة بالإضافة أيضا لتوفير مولدات كهربائية احتياطية (ديازل حديثة) وبقدرات عالية للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالإرشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصةً أثناء الأمطار الشديدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة إضافة لاستمرار تلقي أي شكاوى على مدار 24 ساعة على الخط الساخن (121) علماً بأن فرق الطوارئ والصيانة بكافة قطاعات الشركة تقوم بالمتابعة الدائمة والمستمرة مع التأكيد على الاستجابة السريعة لإزالة الشكاوى والأعطال الواردة مع استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة عمليات محافظة الاسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية في حالة حدوث اي طارئ.