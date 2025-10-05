السيسى: القوات المسلحة حافظت على الدولة من السقوط من 2011 وحتى 2013

خلال لقائه بقادة القوات المسلحة، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقوف احتراما وتقديرًا وإجلالاً وتحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة، كما توجه للحضور بتحية احترام وتقدير موجهًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، كما وجه للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصف وجنود التحية والاحترام والاعتزاز لما قدموه منذ أكتوبر وحتى الآن.

وقال الرئيس السيسى: على مر هذه السنوات قدمت القوات المسلحة كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، موكدًا أن تاريخ 6 أكتوبر 1973 كان بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام، وأن القوات المسلحة استمر دورها بفعالية.

وأضاف السيسى، أنه خلال السنوات التي أعقبت الفترة من 2011 وحتى 2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسئولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف كانت في منتهى الصعوبة وكان ذلك بعزيمة وصبر وتضحية وفهم، ثم لمدة 10 سنوات خاضت حرب ضروس في مواجهة الإرهاب واستطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنهي مشكلة من أكبر المشاكل التي تواجه أي دولة في العالم.

