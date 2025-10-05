مستشفى 15 مايو يحصد اعتماد "الصحة العالمية" لسلامة المرضى

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، احتفالية «اليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2025»، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، تحت شعار «سلامة المرضى منذ البداية».

في سياق متصل، أكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل بلا كلل على تعميق ثقافة سلامة المرضى وتطوير البنية التحتية الصحية بالتوازي، بهدف الوصول بالخدمات المقدمة للمواطن المصري إلى أرقى المستويات الدولية، في خطوة هامة نحو تعميم معايير السلامة والأمان على كافة المنشآت الصحية في جميع أنحاء الجمهورية.

توّجت الفعالية بتكريم عدد من المنشآت الصحية لجهودها في دعم فعاليات اليوم العالمي، حيث تم تكريم مستشفى 15 مايو النموذجي، الذي أصبح من أوائل المستشفيات على مستوى الجمهورية حصولاً على اعتماد منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى.

تسلّم الدكتور روماني ثابت، مدير المستشفى، هذا التكريم مؤكداً أن هذا الاعتماد جاء تتويجاً لجهود مستمرة لضمان بيئة آمنة للمرضى، وتطبيقاً صارماً لأحدث البروتوكولات الصحية العالمية وأنظمة الرقابة على الجودة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، ويُعزز من سمعة مصر الطبية عالمياً.

