أصدر الشيخ مظهر شاهين، بيانًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا من مقطع مصور يظهر شابًا وفتاة في وضع مخل داخل سيارة، مؤكدًا أن الحادثة تحمل شقين: أولهما فعل محرّم شرعًا ومجرّم قانونًا، والثاني جريمة أعظم في تصوير الناس وفضحهم ونشر العورات.

وأوضح شاهين في بيانه أن ما أقدم عليه الشاب والفتاة خطأ وإثم كبير، لأنه من مقدمات الفاحشة التي نهى الله عنها في قوله تعالى: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا»، مشددًا على أن هذا التصرف يستوجب التوبة والندم والعزم على عدم العودة إليه، كما أنه يعاقب عليه القانون.

وأضاف أن تصوير الواقعة أو نشرها جريمة أشد جرمًا من الفعل نفسه، لأن الإسلام جعل الستر من صفات المؤمنين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، محذرًا من التتبع والفضيحة والتشهير بالناس، لما يترتب على ذلك من إشاعة الفاحشة والإفساد في المجتمع.

وأشار شاهين إلى أن منهج الإسلام في الإصلاح يقوم على النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالتصوير أو التشهير، مستشهدًا بقول الله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

وأكد أن الواجب في مثل هذه الحالات هو النصح سرًّا، وإبلاغ الجهات المختصة دون نشر المقاطع أو تداولها، موضحًا أن من ينشر مثل هذه المواد يكون شريكًا في الإثم حتى وإن لم يرتكب الفعل.

وتابع شاهين في بيانه قائلًا: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر والإصلاح أولى من الفضيحة والتشهير، فالله أغير على عباده من أن تُنتهك حرماتهم أو تُفضح عوراتهم".

ودعا في ختام بيانه إلى التمسك بخلق الستر، وحماية المجتمع من الفتن والشائعات، قائلًا: "نسأل الله أن يهدي العصاة، ويستر العورات، ويحفظ المجتمع من الفتن ما ظهر منها وما بطن".

