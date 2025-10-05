أ ش أ

ذكرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها كثفت جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان خلال سبتمبر الماضي، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور حامد الأقنص - في بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز منظومة الأمن الحيوي وحماية الصحة العامة، ضمن خطة وطنية متكاملة للسيطرة على الأمراض المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني، وضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة الإنسان.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن تحصينات وقائية ضد مرض البروسيلا لـ19 ألفا و46 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بمختلف المحافظات، باستخدام اللقاحات المعتمدة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات معملية لـ21 ألفا و742 رأسا من الأبقار والجاموس للكشف عن مرض السل البقري، ضمن خطة الترصد النشط والمراقبة الدورية لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه تم أيضا تنفيذ اختبارات موسعة لـ30 ألفا و515 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز للكشف عن ميكروب البروسيلا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة التي تنفذها مديريات الطب البيطري، مؤكدًا استمرار هذه الحملات طوال العام، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، للسيطرة على الأمراض المشتركة، ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.

