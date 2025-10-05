السكة الحديد: إعادة 21.8 ألف سوداني عبر 23 رحلة حتى الآن

البابا تواضروس يصلِّي قداسًا تاريخيًّا في "درنكة".. ومشاركة شعبية غير مسبوقة

كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام، ليصل إجمالي عدد من تم نقلهم حتى الآن إلى نحو 21,884 راكبًا سودانيًا.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتيسير تنقل الأشقاء السودانيين في هذه الظروف الاستثنائية بكل احترام وإنسانية.