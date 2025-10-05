إعلان

السكة الحديد: إعادة 21.8 ألف سوداني عبر 23 رحلة حتى الآن

كتب : محمد نصار

04:53 م 05/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (2)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (4)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (5)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (6)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (7)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (3)
  • عرض 8 صورة
    الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، الرحلة الثالثة والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية، والتي تهدف إلى نقل الأشقاء السودانيين المقيمين في مصر بكل أمان وسلام، ليصل إجمالي عدد من تم نقلهم حتى الآن إلى نحو 21,884 راكبًا سودانيًا.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتيسير تنقل الأشقاء السودانيين في هذه الظروف الاستثنائية بكل احترام وإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الأشقاء السودانيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل