زيادة غرامات السكة الحديد لرافضي دفع الأجرة داخل القطارات - مستند



أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات انضمامية رقم (8) لسنة 2025 بشأن زيادة غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار.



وقد تقرر ما يلي:



القطارات المكيفة



اعتبارًا من 6 / 10 / 2025، يتم تطبيق ما يلي:



زيادة غرامة المحطة للركاب الرافضين دفع الأجرة داخل القطار، وليس معهم ما يخول لهم حق الركوب، لتصبح 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا المعمول بها حاليًا.



توزيع الغرامة يتم على النحو التالي:



20 جنيهًا لمعاوني ونظار المحطات



20 جنيهًا لمشرفي ورؤساء القطارات



20 جنيهًا لصندوق نهاية الخدمة



40 جنيهًا تضاف إلى إيرادات الهيئة



القطارات الثالثة تهوية والعادية (تحيا مصر)



زيادة غرامة المحطة لتصبح 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا المعمول بها حاليًا.



توزيع الغرامة يتم على النحو التالي:



10 جنيهات لمعاوني ونظار المحطات



10 جنيهات لمشرفي ورؤساء القطارات



10 جنيهات لصندوق نهاية الخدمة



20 جنيهًا تضاف إلى إيرادات الهيئة



وفي حالة امتناع أحد الركاب عن دفع الأجرة، مع تقديمه تحقيق الشخصية، يتم تحرير قسيمة مخالفات (أولى وثانية) بجهة وصول الراكب، وتسليمه للمحطة المقصودة.



وإذا كانت محطة الوصول لاحقة لمحطة تغيير خدمة القطار، يتوجب على الكمساري تسليم واستلام القسيمة بمحطة التغيير، مع توقيع الكمساري الجديد على صورة القسيمة بدفتر المخالفات، وتستمر العملية حتى محطة الوصول.



وفي حالة عدم إبراز الراكب لتحقيق الشخصية، يتم تسليمه لأول محطة بها قضائي حتى ولو لم تكن محطة وصوله.



واجبات معاوني ونظار المحطات



عند تسليم راكب بدون تذكرة، يتم تحصيل الأجرة والمصاريف الإضافية كالتالي:



70 جنيهًا للدرجات المكيفة



50 جنيهًا للدرجة الثالثة التهوية



30 جنيهًا للدرجات العادية (تحيا مصر)



إضافة غرامة المحطة طبقًا للتعليمات (100 جنيه للمكيفة، و50 جنيهًا للتهوية والعادية).



ويتم توضيح قيمة الغرامة في خانة مستقلة بالقسيمة السارية.