شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، حفل خريجي كلية الهندسة دفعة 2025، وتكريم الرواد من دفعة 1975، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس محمد مجدي الحسيني نائبًا عن نقيب المهندسين، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأُسرهم.

وحضر فاعليات تكريم الرواد من دفعة 1975 كل من: الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق.

بدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة د.عماد الدين الشربيني، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكلمة ممثلي الخريجين، ثم كلمة د.حسام عبد الفتاح، وأعقبتها كلمة د.محمد سامي عبد الصادق، ثم كلمة د.أشرف صبحي، ثم كلمة المهندس محمد مجدي الحسيني، ومعها ألقى الخريجون قَسَمَ المهنة، ثم بدأت فاعليات التكريم، أعقبها الحفل الفني لفريق كورال الكلية.

وأعرب د.أشرف صبحي، خلال كلمته، عن فخره بالشباب المصري والذين ينتمون إلى مصر بلد الحضارة والتاريخ العريق، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجهوده في بناء الجمهورية الجديدة، والتي تتميز بالإنشاء والتطوير وتنفيذ المشروعات الكبرى في كل المجالات، كما وجه الشكر والتقدير إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، ولجميع شهداء القوات المسلحة، ولكل مهندس مصري شارك بفكره وخططه خلال حرب أكتوبر المجيدة، موجهًا كلمته للخريجين بأنهم سوف ينضمون إلى كتيبة بناء الدولة المصرية.

وأعرب د.محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته لمشاركة الخريجين حفل تخرجهم والذي يجسد ثمرة رحلة علمية وجهد متواصل، وتتويجًا لجهد سنوات من المثابرة والاجتهاد، موجهًا الشكر إلي إدارة كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدَّخروا جهدًا في بناء العقول وصقل المواهب وغرس قيم الانتماء والإتقان، ووجه تحية خاصة لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية بنجاح.

وطالب رئيس الجامعة القاهرة الخريجين بأن يكونوا خير سفراء للجامعة في مواقع عملهم المختلفة، وأن يبدؤوا مرحلة جديدة من حياتهم يسهمون خلالها في صناعة مستقبل الوطن الذي ينتظر منهم الكثير، كما وجههم بألا ينسوا فضل الجامعة عليهم والذي لا يُقاس بما تعلموه فقط، بل بما غرسته فيهم من قيم وإنسانية ومسؤولية، وأن يجعلوا من علمهم نورًا لغيرهم، مؤكدًا لهم أن مصر بحاجة إلى جهودهم وسواعد أبنائها المخلصين.

وأعرب د.حسام عبد الفتاح، عن سعادته لمشاركة الخريجين حفلهم الذي يأتي تتويجًا لسنوات من الكفاح والاجتهاد واجتياز واحدة من أصعب الرحلات والنجاح فيها، مؤكدًا أن الكلية أسهمت في تخريج أجيال من المهندسين الذين حملوا على أعناقهم مهمة بناء الدولة المصرية، وأن الكلية تفخر بهم، وأن التخرج هو بداية لطريق جديد مليء بالفرص والتحديات، موجهًا التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم والوقت والجهد والاهتمام لأبنائهم طوال دراستهم الجامعية.

وقال د.عماد الدين الشربيني، إن يوم التخرج ليس مجرد انتهاء لمرحلة دراسية؛ بل هو بداية لمسؤولية ورسالة أعمق لخدمة الوطن، مؤكدًا أن كلية الهندسة هي منارة للعلم ومصنع للعقول المبدعة، وأن الهندسة هي رؤية وإبداع وفكر وليس مجرد أرقام، موجهًا الخريجين بضرورة عدم التوقف عن التعلم، وأن يجعلوا الإتقان شعارًا لما يقدمونه من أعمال، موجهًا الشكر إلى أساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، وأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

وأكد المهندس محمد مجدي الحسيني، أن يوم التخرج هو يوم الحصاد والفخر للاحتفال بسنوات من الجد والاجتهاد، وفتح صفحة جديدة في مسيرة الحياة العملية، وأن النقابة تفتح أبوابها لكل الخريجين المهندسين، وتوفر لهم البرامج التدريبية والدعم الفني ليتمكنوا من صقل مهاراتهم وتوفير فرص العمل المختلفة لهم، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة ستظل منارة للعلم وقلعة لتخريج العقول التي تبني الوطن والمستقبل، وأن خريجي هندسة القاهرة هم رواد الإبداع، موجهًا الخريجين بضرورة أن يكونوا قدوةً في أخلاقهم وحريصين على خدمة المهنة.

وعبر المهندس أحمد سامح والمهندسة نهي الكردي، عن سعادتهم وفخرهم واعتزازهم لتخرجهم في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وأن الخريجين تغلبوا على التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال دراستهم بالكلية؛ بفضل دعم أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين قدموا لهم كل أشكال الدعم والمساندة، وأنهم سوف يُسخرون ما تعلموه من خبرات وعلوم داخل الكلية لخدمة الوطن.

