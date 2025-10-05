فيديو- السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وضريحي السادات وناصر

كتب- محمد سامي:



وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، ثم توجه إلى ضريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قرأ الفاتحة ترحمًا على روحه ووضع إكليلًا من الزهور.

كما حرص الرئيس على زيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنشية البكري.



واصطف حرس الشرف لتحية الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.