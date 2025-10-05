إعلان

فيديو- السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وضريحي السادات وناصر

كتب : محمد سامي

03:24 م 05/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:


وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، ثم توجه إلى ضريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قرأ الفاتحة ترحمًا على روحه ووضع إكليلًا من الزهور.
كما حرص الرئيس على زيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمنشية البكري.


واصطف حرس الشرف لتحية الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي النصب التذكاري ضريحي السادات وناصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل