حالة الطقس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

