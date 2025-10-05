إعلان

حالة الطقس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

كتب : مصراوي

12:00 م 05/10/2025

طقس القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 31 درجة مئوية، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

اقرأ أيضاً:

الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية

السيسي يزور النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري "عبد الناصر والسادات"

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أخبار الطقس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اعرف لجنتك.. عناوين محاكم تلقّي أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب في كل محافظة | مستند
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية