تحرك من الصحة بعد غرق أراضي "طرح النهر" في المنوفية

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان الاستعداد لتفعيل المرحلة الثانية من تشغيل عيادات "نفقة الدولة" داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية في 5 محافظات جديدة، في إطار التوسع في خدمات العلاج على نفقة الدولة بالمحافظات.

وتشمل محافظات هذه المرحلة: الجيزة، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، وسوهاج.

وخاطبت الوزارة مديريات الشؤون الصحية في تلك المحافظات، مطالبةً بإرسال بيانات المنشآت المرشحة لتشغيل عيادات نفقة الدولة، إلى جانب بيانات القائمين على التشغيل.

كما وجهت الوزارة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات، من أبرزها تفعيل صيدلية نفقة الدولة داخل الوحدات المرشحة، وتوفير أخصائي باطنة ضمن اللجان المنعقدة بالوحدات، سواء ضمن القوة الأساسية أو بمأمورية عمل، وفق منشور حصل عليه مصراوي.

وتتضمن معايير اختيار المنشآت المرشحة للعمل ضمن المنظومة، توافر غرفة لانعقاد اللجنة، وأجهزة كمبيوتر مزودة بمصدر إنترنت، إضافة إلى وجود مسؤولي تسجيل من فئات "فني إحصاء، صيدلة، أسنان، علاج طبيعي"، فضلًا عن صيدليين اثنين لصرف وتسجيل الأدوية.

ويهدف المشروع إلى تيسير حصول المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة من خلال وحدات الرعاية الأولية المنتشرة في القرى والمراكز، دون الحاجة للتوجه إلى المستشفيات المركزية أو الجامعية.

