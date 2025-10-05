أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

جولة لنائب وزير الصحة على 3 مستشفيات بدمياط.. ماذا قال؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 5 أكتوبر وحتى الجمعة 10 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الأحد انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء فى الظل وفى فترات الليل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الأرصاد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من الإثنين 7 أكتوبر وحتى الجمعة 10 أكتوبر من المتوقع أن تشهد البلاد طقس خريفى معتدل الحرارة وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة خلال فترات النهار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا.

بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في فترات الليل.

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

