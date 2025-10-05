"أكتوبر ملحمة نصر وإبداع" .. يوم ثقافي فني بمكتبة القاهرة الكبرى

ينظم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، يوم ثقافي فني بعنوان "أكتوبر ملحمة نصر وإبداع" فى السادسة من مساء يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بإشراف الأستاذ يحيى رياض .

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "وفرحت مصر".

تتضمن فعاليات اليوم ندوة ثقافية يتحدث فيها اللواء نبيل سويلم رئيس جمعية أصدقاء المحارب للتنمية، والدكتورة حنان صلاح عضو اللجنة الثقافية بالجمعية وخبير التنمية المستدامة والبصمة الكربونية، كما تتحدث فى الندوة وتديرها الدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الفنى .

وأوضحت الدكتورة أسماء جبر منسق رئاسة قطاع المسرح باللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة، أن فعاليات اليوم تشمل أيضا عرض فيلما تسجيليا من انتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، يحمل عنوان "6 أكتوبر".

كما يقام معرض لأهم الإصدارات الموجودة بالمكتبة التى تتناول انتصارات أكتوبر، ويتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية لمجموعة من الأغاني الوطنية، يشدو بها الفنان "حسين فريد" وفرقة أوتار الموسيقية.

