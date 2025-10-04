عمرو أديب: مصر تمتلك خطة واقعية لمعالجة الوضع في غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشددًا على أن القاهرة تستضيف وفودًا من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة ومراقبين أوروبيين لتحقيق هذا الهدف.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تسعى لإنهاء المأساة الفلسطينية، مضيفًا أن الدولة تحملت خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الحرب.

وأوضح أديب أن الجهود المصرية والقطرية والسعودية تهدف إلى حل شامل يضمن الاستقرار، قائلًا: "مصر لم تبع القضية الفلسطينية يومًا، وتاريخها شاهد على التزامها بحماية حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار أديب، إلى أن إسرائيل تُعرقل المفاوضات بملاحظاته المتعددة، مؤكدًا أن التحديات تشمل قضايا الأسرى والجثامين وإدارة غزة، مما يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة.

وأضاف أديب أن مصر تمتلك خطة واقعية لمعالجة الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن ثقة أهل القطاع بالقيادة المصرية تعزز دورها كوسيط موثوق، رغم محاولات البعض للنيل من مكانتها.

وتابع أديب، أن منتقدي مصر يجب أن يقدموا اعتذارًا واضحًا، قائلًا: "التاريخ وحده سيمنح مصر حقها لما قدمته من تضحيات، بينما تواصل القاهرة العمل في صمت لإنقاذ غزة.

