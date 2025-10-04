أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية الدولة المصرية تركز على إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتنشيط حركة التصدير، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق بين المستثمرين والمجلس التصديري.

و أوضح فاروق في حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن الحكومة تعمل على تشجيع القطاع الخاص لزيادة الصادرات من خلال تهيئة مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن الجهود التصديرية أسفرت عن فتح 168 سوقًا حول العالم للمنتجات الزراعية المصرية، مع تفوق ملحوظ في تصدير الموالح ذات الجودة العالية.

ولفت فاروق إلى أن الإنجاز الاقتصادي في القطاع، حيث حققت الحاصلات الزراعية الطازجة والمصنعة في العام الماضي إيرادات بلغت 10.7 مليار دولار.

كما أكد فاروق السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم لافتا إلى أن الإنتاج المحلي من القمح يبلغ حوالي 10 ملايين طن، يتم توريد حوالي 4 ملايين طن منها لوزارة التموين حاليًا.

وأضاف فاروق أن الوزارة تستهدف زيادة توريد القمح لوزارة التموين إلى 5 ملايين طن، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى خفض استيراد القمح من الخارج بنسبة 12%.

ونوّه فاروق إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بزيادة رقعته الزراعية قد يؤثر على زراعة سلع استراتيجية أخرى.

