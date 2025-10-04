لميس الحديدي: الشيطان يكمن في تفاصيل خطة ترامب بشأن غزة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن فرحة سكان غزة بقبول حماس لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل لحظة أمل نادرة، مشددًا على أنها قد تكون بداية حل للمعاناة التي دامت عامين منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الحديدي خلال برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن الخطة تتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وإطلاق الرهائن، مضيفة أن غزة عاشت كابوسًا شهد مقتل 66 ألف فلسطيني، 47% منهم نساء وأطفال.

وأوضحت أن هذه الخطة مليئة بعلامات استفهام، لكنها المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب بوقف إطلاق النار، قائلة: "ترامب يسعى ليكون البطل، وحماس ردت قبل يوم ونصف من المهلة، محافظة على ثوابتها".

وأشارت الحديدي، إلى أن مصر ستكون مركزًا للمفاوضات غير المباشرة يوم 6 أكتوبر، مؤكدة أن القاهرة، بدعم وفد قطري ومبعوثين أمريكيين، ستدير الإفراج عن الرهائن وخروج الأسرى.

وأضافت مقدمة "الصورة" أن الشيطان يكمن في التفاصيل وخطة ترامب مليئة بالشياطين مثل مدة الوقف وطبيعة الإدارة الانتقالية، مشيرة إلى خلافات حول لجنة الإسناد أو السلام، متابعة: "نتمنى أن يعود غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر، وأن تكون فرصة لاستعادة التنفس بعد عامين من القتل والدمار".

