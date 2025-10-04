القومي لعلوم البحار يوضح أسباب انحسار المياه بشواطئ الإسكندرية

أكد الدكتور أحمد رضوان، أستاذ علوم البحار الفيزيائية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، أن تراجع منسوب مياه البحر على شواطئ الإسكندرية مؤخرًا يعد ظاهرة طبيعية ناتجة عن تفاعل عوامل مناخية متعددة، مشددًا على أنها لا تشكل خطرًا.

وقال رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن حركة المد والجزر واتجاه الرياح والضغط الجوي تؤثر بشكل مباشر على مستوى المياه، مضيفًا أن هذه الظاهرة سبق وأن حدثت من قبل دون أي تداعيات.

وأوضح أن ربط الانحسار بظاهرة التسونامي هو افتراض خاطئ تمامًا، قائلًا: "مصر ليست عرضة للزلازل التي يسببها التسونامي، والتغيرات في المد والجزر تحدث ضمن دورات زمنية طبيعية تمتد لسنوات."

وأشار رضوان، إلى أن الانحسار الحالي لا يؤثر على أنشطة الصيادين أو الحياة اليومية بالمنطقة، مؤكدًا أن القلق قد ينشأ فقط إذا استمر الانحسار لفترات طويلة بشكل غير مألوف.

وأضاف أن هذه الظاهرة تكررت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوعي العام بطبيعتها يساعد على تجنب الشائعات، مؤكدًا أن الدراسات العلمية تؤكد سلامتها طالما تظل ضمن الحدود الطبيعية.

