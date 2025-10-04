وزير التعليم العالي: 34 منحة دراسية كاملة لأوائل الدبلومات الفنية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي أهمية كبرى للتعليم الفني والتقني كونه أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل الجمهورية الجديدة، مشددًا على دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال عاشور خلال احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مضيئة لشباب مصر، مضيفًا أن تفوقهم يعكس جهدهم وعزيمتهم.

وأوضح الوزير أن حضور السيدة انتصار السيسي يعبر عن حرص القيادة السياسية على دعم المتفوقين، قائلًا: "هذا الحضور الكريم يؤكد التزام الدولة برعاية شبابها وتأهيلهم للمساهمة في التنمية الشاملة."

وأشار عاشور، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أهمية التعليم الفني كقيمة مضافة للاقتصاد، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع يشكل أولوية لتحقيق تقدم الدولة.

وأضاف عاشور أن الوزارة أطلقت 34 منحة دراسية كاملة لأوائل الدبلومات الفنية لهذا العام، مشيرًا إلى أن هذه المنح تتيح للطلاب مواصلة تعليمهم في تخصصات مثل الهندسة، التجارة، الزراعة، والسياحة.

وأشار إلى أن المنح تشمل الدراسة في الجامعات الحكومية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعاهد الفنية الصحية، قائلًا: "هذه الفرص مصممة لتتماشى مع ميول الطلاب وتخصصاتهم."

وأكد عاشور أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن دعم التعليم الفني يعزز قدرة الشباب على المساهمة في بناء الوطن.

وأشار عاشور إلى أن الدولة تسعى لإعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات السوق، مؤكدًا أن المنح الدراسية ستمكن الطلاب من اكتساب مهارات متقدمة.

