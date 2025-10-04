أكدت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أن تفوق طلاب التعليم الفني يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس عزيمتهم وإصرارهم، مشددة على أن هذا التفوق ليس مجرد نجاح شخصي بل مساهمة كبيرة في بناء مستقبل مصر.

وقالت خلال كلمتها في احتفالية تكريم أوائل الدبلومات الفنية، أن الطلاب المتفوقين هم نماذج مشرفة تجسد الجد والاجتهاد، مضيفة أن هذا الحدث يحتفي بالعقول المبدعة والسواعد الماهرة التي تحمل مسؤولية التعلم والإتقان.

وأوضحت أن التعليم الفني يشكل جسرًا حيويًا يربط بين المعرفة وسوق العمل، قائلة: "هذا القطاع يحقق التوازن بين طموحات الشباب واحتياجات الوطن، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة."

وأشارت السيسي، إلى أن التعليم الفني يعد ركيزة أساسية لتعزيز الصناعة والإنتاج، مؤكدة أن تكريم الطلاب المتفوقين يعكس إيمان الدولة بدورهم في دفع عجلة التقدم.

وأضافت أن هؤلاء الطلاب يمثلون ثروة حقيقية للوطن، مشيرة إلى أن تفوقهم هو منارة تضيء طريق المستقبل وتسهم في رفعة مصر.

وتابعت السيدة انتصار السيسي، أن الدولة ملتزمة بدعم الشباب المتفوق، قائلة: "نؤمن بقدراتكم ونراهن على دوركم الحيوي في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية".

