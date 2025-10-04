رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء نص برقية التهنئة: "في السادس من أكتوبر من كل عام نحيي ذكرى نصر خالد سيبقى في وجدان كل مصري وعربي رمزًا للعزة والفخر، يوم تجلت فيه قوة الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل، فكانت ملحمة العبور معجزة عسكرية وسياسية، أكدت أن مصر إذا أرادت فعلت، وإذا اتحدت انتصرت، وإذا نهضت أبهرت".

وتابع رئيس مجلس النواب: "ولعل ما تشهده منطقتنا اليوم من تحديات جسام ومخاطر كبرى يثبت أن روح أكتوبر ما زالت الملهمة والضامنة لبقاء مصر قوية منيعة، وأن الاصطفاف الوطني ووحدة الصف هما درع الوطن في مواجهة كل التهديدات، وأن السلام القائم على الحق والعدل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة وأمن شعوبها".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة، قائلًا: "ونحن إذ نحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بدوام العطاء لما فيه صالح بلادنا، راجيًا العلي القدير أن تظل مصر الحبيبة عالية الراية، عزيزة الجانب، قوية الشأن".

