نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تدوينة عبر حسابه على "إكس" بشأن خضوع حماس أخيرًا لتهديد ترامب.

وقال علاء مبارك: "فعلًا بعد 7 أكتوبر وبعد دمار غزة وقتل وتشريد أهلها وآلاف الأطفال الذين قتلوا بدم بارد، خضعت حماس أخيرًا لتهديد ترامب، والخطوة القادمة يتم نزع سلاح حماس مع ضمان الخروج الآمن لمن يريد من أعضاء وقيادات حماس من القطاع مع عدم التعرض لهم ولأموالهم وده أهم مكسب بالنسبة لهم".

وأضاف نجل الرئيس الأسبق: "كان لزومها إيه بقى 7 أكتوبر، والـ60 ألف اللي تم قتلهم وحجم الدمار والإصابات وحالات بتر أطراف لأطفال لا ذنب لهم ثم الاحتفالات الوهمية بانتصار 7 أكتوبر".

وتابع: "في النهاية وبعد ما خربت الخضوع لتهديدات ترامب، المكسب الحقيقي للكيان المحتل، وربما لجميع الأطراف هو تسليم إدارة القطاع لهيئة مستقلة وانسحاب حماس من المشهد لضمان السلام ويصبح القطاع تحت الوصاية الأمريكية وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الصراع شئنا أم أبينا مع سرعة إعادة إعمار غزة ودخول المساعدات الإنسانية لأهل القطاع، رضينا أم لم نرض نجح ترامب إلى الآن وحقق هدفه".

اقرأ أيضًا:

ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

لماذا أثارت أسعار الحج السياحي الجدل رغم نفي "الحكومة"؟.. القصة كاملة

صورة الشهداء والمحاربين القدماء تزين عربات مترو الأنفاق والقطار السريع

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025-2026