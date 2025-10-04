إعلان

مصدر يكشف موعد إصدار ضوابط الحج السياحي 2026.. وتفاصيل أسعار البرامج

كتب : محمد أبو بكر

06:00 ص 04/10/2025

الحج السياحي

كشف مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، عن موعد إصدار ضوابط الحج السياحي 2025-2026.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إصدار ضوابط الحج السياحي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة خلال شهر أكتوبر الحالي.

وبين المصدر، أن أسعار الحج السياحي 2026 ستكون مثل العام السابق.


الحج السياحي ضوابط الحج السياحي أسعار الحج السياحي

