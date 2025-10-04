مصدر يكشف موعد إصدار ضوابط الحج السياحي 2026.. وتفاصيل أسعار البرامج

كشف مصدر مسئول رفض ذكر اسمه، عن موعد إصدار ضوابط الحج السياحي 2025-2026.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن إصدار ضوابط الحج السياحي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة خلال شهر أكتوبر الحالي.

وبين المصدر، أن أسعار الحج السياحي 2026 ستكون مثل العام السابق.



