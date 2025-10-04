إعلان

للمرة الأولى.. قداسة البابا يعلن استضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

كتب : محمد شاكر

12:38 ص 04/10/2025

البابا تواضروس الثاني

نوه قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بالآباء كهنة إيبارشيات محافظة أسيوط، ظهر اليوم، إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وأوضح قداسته أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، بمشاركة وفود من مختلف كنائس العالم.

وأضاف: "في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ يبدأ المؤتمر بحضور نحو ١٥٠ مشاركًا، وينضم إليهم في ٢٢ أكتوبر حوالي ٣٥٠ مشاركًا إضافيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من ٥٠٠ مشارك."

وأشار قداسة البابا إلى أن شباب الكنيسة القبطية سيكون لهم دور محوري في تنظيم المؤتمر، بدءًا من استقبال الوفود في المطارات، مرورًا بالضيافة، وانتهاءً بترتيب كل فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمنح شبابنا خبرة كنسية وإنسانية متميزة على مستوى عالمي.

وبدأ قداسة البابا الثلاثاء الماضي جولة رعوية في إيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، زار فيها حتى الآن خمس إيبارشيات، إلى جانب الدير المحرق.

البابا تواضروس الثاني مؤتمر مجلس الكنائس العالمي كهنة إيبارشيات اسيوط

