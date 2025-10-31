أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير من 3 يوليو سمح له بحضور الحدث غدًا.

وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه من أسعد شخصين بالتأجيل مع فرحي، مشيرًا إلى أن المتحف يفوق متحف تورينو الإيطالي الذي يحتوي على عاصمة مصرية كاملة.

وأضاف أن 500 قطعة من توت عنخ آمون تُعرض لأول مرة، مشيرًا إلى قاعات توت عنخ آمون بمساحة 7500 متر مربع تقدم إبداعًا لا يُضاهى في أي متحف عالمي، مؤكدًا أن عرض الآثار الآن يثير انبهارًا غير عادي مقارنة بالمتحف القديم.

وتابع حواس أنه اقترح نقل مومياء توت عنخ آمون لكن اللجنة برئاسته قررت إبقاءها في وادي الملوك، مؤكدًا أن قناع توت عنخ آمون في غرفة مفتوحة ليراه الزائر فور الدخول، مشددًا على أن المقاصير والتوابيت الذهبية تحول الزيارة القصيرة إلى تجربة شاملة.

وأشار إلى كرسي عرش توت عنخ آمون مع منظر الملكة عنخ إسن آمون تضع يدها على كتفه، مضيفًا أنهما يرتديان صندلًا واحدًا ليرمزا إلى قلب واحد، مؤكدًا أن الخنجر يعكس دقة الفنان المصري القديم.

وأكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، على نقل 5000 قطعة من 5398 في المقبرة مشيرًا إلى أن متحف مراكب الشمس سيشهد ترميم المركب الثاني أمام الزوار من 4 نوفمبر مع المرممين اليابانيين.