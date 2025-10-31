زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن سر نجاحه في الحياة يرتبط بالتواضع والحب الحقيقي للناس، مشيرًا إلى أن شغفه الكبير بعلم الآثار جعله دائمًا يركز على عمله ويتجاهل الانتقادات غير المبررة.

خلال استضافته في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق عبر قناة "صدى البلد"، رد حواس على الاتهامات التي طالته حول تهريب الآثار: "أعمل باستمرار على استعادة الآثار المصرية من الخارج، فكيف أتهم بتهريبها؟"، مضيفًا: "انتشرت شائعات بأنني خائن للفراعنة، لكنني في الحقيقة حبيب الفراعنة".

وتابع الدكتور زاهي حواس، أنه ساهم في استعادة آلاف القطع الأثرية وتنظيمها في المتاحف بأعلى مستوى من الاحترافية.

وأشار حواس إلى مشاركته في فعاليات دولية مثل مهرجان "كاتانزارو" في إيطاليا، حيث حصل على تكريم من جهات عالمية، مؤكدًا أن هذه المشاركات ساعدته في مواجهة الشائعات وتعزيز مكانته العلمية.

وأضاف أن العاطفة تجاه التراث المصري تمثل جزءًا أساسيًا من شخصيته ومسيرته.

وأوضح أن أولويته دائمًا كانت الحفاظ على التراث وترميم المعابد، معتبرًا أن الحملات الإعلامية المغرضة نابعة من دوافع شخصية.